В Киеве необходимо строить новые мосты, — Игорь Ляшенко

Главная » Последние новости » Новости Киева » В Киеве необходимо строить новые мосты, - Игорь Ляшенко В Киеве необходимо строить новые мосты, - Игорь Ляшенко

Закрыть Отправить

В столице мост Патона находится в аварийном состоянии. Другие мосты также необходимо реконструировать и капитально ремонтировать.

С вопросом относительно необходимости проведения капитального ремонта или построения новых мостов “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Центра проектных исследований «Уровень жизни» Игорю Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Ляшенко сообщает, что в Киеве необходимо строить новые мосты

«Минимум два моста надо — на юге и на севере от Киева для обеспечения транзита. Тогда и имеющиеся мосты можно закрыть на капремонт. Пока это сделать сложно, вот и продолжается латание дыр», — говорит эксперт

Относительно состояния инфраструктуры в Киеве, то Игорь Ляшенко отмечает, что дорожная сеть в Киеве нормальная, дороги широкие. «Однако существует проблема с транспортной развязкой и эксплуатацией (парковка с нарушением, заторы на перекрестках и т.п)», — сообщает эксперт

Читайте: Игорь Ляшенко рассказал о перспективах развития рынка электромобилей