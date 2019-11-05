В Киеве установлены новые температурные рекорды: в ноябре зафиксирована сентябрьская погода

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В Киеве погода побила сразу два температурных рекорда. Начало ноября напоминало конец сентября.

Центральная Геофизическая обсерватория передает, что в украинской столице начало текущего месяца выдалось рекордно теплым. Первый рекорд связан с необычайно теплой второй половиной дня, а следующий — со среднесуточной температурой, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники метеостанции также зафиксировали, что в ночь с 4 на 5 ноября в Киеве столбики термометров не опускались ниже +12,3 градусов. Это значит, что погоде удалось повторить, но не превысить, рекордный температурный показатель 1930 года.

Первый же рекорд связан с тем, что в понедельник, 4 ноября, в Киеве после полудня температура воздуха поднялась до +17,6 градусов. Данный показатель на 2,7 градуса выше, нежели предыдущее максимальное значение для этого же дня, зафиксированное еще в 1957 году.

Второй рекорд касается рекордной среднесуточной температуры. В понедельник, по словам метеорологов, она составила +12,9 градусов. Это на 0,6 градусов выше нежели показатель, зафиксированный 23 года назад.

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Эксперты добавили, что киевский понедельник, 4 ноября, отвечает погоде 21 сентября.