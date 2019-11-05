ТОП-10 зеленых зон Киева

Главная » Последние новости » Новости Киева » ТОП-10 зеленых зон Киева ТОП-10 зеленых зон Киева

Закрыть Отправить

Проанализировав 191 зеленую зону, эксперты выделили ТОП-10 зеленых зон Киева по площадям, которые составляют 60% от общей площади зеленых зон столицы.

«Большинство зеленых зон, вошедших в список, располагаются в Голосеевском и Оболонском районах, что собственно и соответствует рейтингу самых зеленых районов столицы. Самая зеленая зона Киева – Национальный природный парк «Голосеевский» – имеет площадь в 4,4 тыс. га, что составляет 27,5% от зеленых зон города», – говорят аналитики DC Evolution, информирует enovosty.com/news.

ТОП-10 зеленых зон:

1. Национальный парк Голосїївский

2. Лісопарк Пуща-водиця

3. Лісники

4. Дніпровський парк

5. Ландшафтний парк Осокорки

6. Комплекс Експоцентр України

7. Парк Оболонь

8. Гідропарк

9. Парк Муромець

10.Урочище «Сирецький гай»

Голосеевский район

Невооруженным глазом можно заметить, почему Голосеевский район является самым зеленым районом Киева. Хотя наибольшую площадь занимает только один парк — Голосеевский, «серые» зоны почти отсутствуют и в любой части района есть пешеходный доступ к зеленой зоне.

Оболонский район

В Оболонском районе расположен Межигорско-Пуща-Водицкий лесопарк, занимающий площадь в 1900 га. И хотя за счет этого заказника Оболонь занимает второе место в рейтинге самых зеленых районов, он расположен далеко от основной зоны застройки. На карте ниже не отражена информация о заказнике для адекватного сравнения других зеленых зон. Несмотря на то, что лесопарк занимает более 70% от всей зеленой зоны района, наиболее застроенная зона также достаточно насыщена парками, бульварами и скверами (почти в каждом микрорайоне есть зеленые зоны). Исключение составляет лишь территория Приорки, где почти нет зеленых зон.

Днепровский район

Днепровский район включает территорию Труханового острова, что занимает значительную площадь Днепровского района. Совокупность островных площадей, включая «Днепровский парк», «Гидропарк» и урочище «Долобецьке» – составляет 77% от всей площади зеленых зон района. 23%, оставшиеся недостаточно покрывают застроенную территорию. К «серым» зон, где не помешало бы разбить парк или сквер, можно отнести 1-й микрорайон Дарницкого массива, территории Старой Дарнице и ДВРЗ, которые к тому же располагаются рядом с промышленной зоной.

Подольский район

Наибольшие зеленые зоны Подольского района – Буферный парк «Виноградарь» и часть парка «Сырецкий гай», которые в сумме занимают треть всех парковых территорий района. Большая часть парков и скверов сконцентрирована в западной части района рядом с Днепром. Недостаточно развита «зеленая» инфраструктура в центральной старой части Подола и в центральной части Виноградаря.

Шевченковский район

Парковая инфраструктура Шевченковского района сконцентрирована по его пределах. Дефицит парков прослеживается в таких местностях как Кудрявец, Солдатская Слободка и Афанасьевский овраг. Учитывая, что эти территории наиболее застроены в районе и Шевченковский район занимает второе место по плотности населения, расширение парковой инфраструктуры здесь даже более целесообразно, чем в других районах Киева.

Деснянский район

В Деснянском районе, как и в Днепровском, значительная площадь зеленых зон расположена на островной части района – парк «Муромец» занимает площадь 219 га или 19% от зеленых зон района. В районе много «серых» зон, застроенных многоэтажными зданиями – очень мало парков и скверов на территории Троещины. Именно здесь было бы целесообразно разместить новые зеленые зоны.

Печерский район

Зеленая зона Печерского района сконцентрирована рядом с Днепром. Почти 40% всей «зеленой» площади занимает Ботанический сад им. Н. Гришко. От дефицита парков и скверов страдают такие территории как Саперное поле, район Кловского спуска и часть территории Новой застройки. С учетом плотности населения, необходимость расширения площадей зеленых зон здесь еще больше.

Дарницкий район

Дарницкий район с одной стороны окружен лесом, а с другой Днепром. В районе располагается 5 крупных парков, крупнейший из которых Ландшафтный эко-парк «Осокорки». В районе много озер, но лишь часть из них оборудована как зона отдыха. В целом парковая инфраструктура Дарницкого района удовлетворительна, но есть куда развиваться. Так, наиболее удачными локациями для размещения парка в Дарницком районе можно выделить 6 и 8 микрорайоны Позняков.

Соломенский район

Основная зеленая зона в Соломенском районе сконцентрирована в северной части. Наибольшую площадь занимает зеленая часть Проневщины – 15%. Мало зеленых зон в северной части Отрадного массива, центральной части Чоколовки, а также к югу от аэропорта «Жуляны», где есть только один парк «Жулянский».

Святошинский район

Самая зеленая зона в Святошинском районе – рекреационная зона «Нивки» (26%). На востоке почти всю площадь занимает Святошинский лес и часть Пуща-Водицкого лесничества, не входящих в расчет площади зеленой зоны. В юго-западной части находится основная территория многоэтажной застройки. Хотя по площади зеленой зоны район занимает последнее место, в районе одно из из самых больших в Киеве количество скверов, которые имеют небольшую площадь, но выполняют функции рекреационной зоны. Дополнительного развития «зеленой» инфраструктуры потребует микрорайоны восточной Никольской Борщаговки и 1-й микрорайон Юго-Борщаговского массива.

Напомним, наибольшая плотность населения Киева в Соломенском, Печерском и Шевченковском районах – 94, 82 и 84 чел./га соответственно. Кроме того, что Соломенский район имеет наибольшую плотность населения, в нем также фиксируется самый низкий показатель площади зеленой зоны на одного человека – 14 кв. м. Наименее плотно застроенным районом с самой большой площадью зеленой зоной на одного человека остаются Голосеевский и Оболонский районы.