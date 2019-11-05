ТОП-10 зеленых зон Киева

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Неловкие моменты животных

Все фото »

Новости Киева

05.11.2019 г.
13:45В Киеве установлены новые температурные рекорды: в ноябре зафиксирована сентябрьская погода
13:26ТОП-10 зеленых зон Киева
07:45В одной из киевских маршруток установили валидатор для оплаты проезда
04.11.2019 г.
14:25Кличко похвастался результатами борьбы с незаконными ларьками в Киеве
01.11.2019 г.
20:09В столице эвакуируют центральный вокзал: подробности
19:37В столице запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества
14:50В одном из районов Киева начали обустраивать новый сквер
Все новости киева

Аналитика

04.11.2019

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады

Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Украина и еще три государства нанесли новый санкционный удар по России, Канада передаст украинцам серьезную военную помощь, а президент Владимир Зеленский ...
01.11.2019

Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде

Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде
Столтенберг указал Киеву правильный путь, Украина в вопросе разведения сил в Петровском пошла на жесткие меры, а Комитет избирателей Украины назвал главных ...
01.11.2019

Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2

Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2
Продолжая тему скоропостижного окончания третьей турецко-курдской войны в результате соглашения между Путиным и Эрдоганом, констатируя тот факт, что ...

Последние новости

05.11.2019 г.
17:44 В Нью-Йорке кот выбежал на поле и прервал матч по футболу (ВИДЕО)
17:28 Армия США проводит военные учения, используя M1128 Mobile Gun System
17:24 Метинвест модернизирует газоочистные сооружения на мариупольских активах
17:11 Ученые установили связь между алкоголизмом и родительским методом воспитания
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
16:49 Военные США разрабатывают новую технологию на энергии солнца
16:42 Германия признала кротов «животными 2020 года»
16:20 Ученые обнаружили губительное влияние соли на мозг
16:12 Associated Press: Китай открывает свой рынок для инвесторов
15:49 Алексей Мушак рассказал о преимуществах открытия рынка земли
15:34 Гончарук рассказал о повышении пенсий украинским пенсионерам
15:05 РФ даже не скрывает своего вмешательства во внутренние дела Болгарии, - Злой Одессит
15:00 В Украине активно строят новую трассу в обход Полтавы (ФОТО)
14:45 В Ираке во время демонстрации открыли огонь по протестующим
14:30 Optimus Prime присоединится к вооруженным силам США: как роботы-трансформеры пойдут на войну вместе с людьми
14:18 Введение "Роттердам+" помогло выжить государственным шахтам, - Котко
14:15 Стало известно, какая страна в ЕС является самой опасной
14:05 Милованов хочет пересмотреть скандальный законопроект 1210
14:00 Кинокартине "Джокер" могут присудить рекордное количество «Оскаров»
13:45 В Киеве установлены новые температурные рекорды: в ноябре зафиксирована сентябрьская погода
13:40 В Литве выставили на продажу старый Запорожец всего за 4 евро (ФОТО)
13:26 ТОП-10 зеленых зон Киева
13:22 Sony сняла новую рекламу PlayStation в Киеве (ВИДЕО)
13:15 Помощники в доме: в Канаде собака решила "помочь" посудомоечной машине справиться с задачей (ВИДЕО)
13:03 В Украине заработал онлайн-сервис для выбора автомобильных номеров
13:00 NASA опубликовало снимок украинской пустыни из космоса (ФОТО)
12:45 ЗАЗ совместно с Renault собираются выпустить новый кроссовер
12:30 Tesla Model 3 разрешили использовать в качестве такси в Нью-Йорке
12:28 В Украину возвращается дождливая погода
12:22 В Минобороны рассказали, как украинцам подготовиться на случай возникновения ЧС
12:15 В России бьются рекорды набора кредитов населением, - "Злой одессит"
12:15 Американские солдаты, оставленные в Сирии, пребывают в недоумении: они все еще ждут приказов по своей миссии
12:14 КМУ существенно изменит проект бюджета-2020. Какова цель правительства?
12:00 В Киевской области полиция изъяла у местного жителя гранату Ф-1
11:30 Президент Еврокомиссии Юнкер рассказал о своих поцелуях с Путиным
11:25 Как будет проходить перепись населения в Украине
11:17 "Роттердам+" устанавливала верхний предел цены на уголь, - Трохимец
11:15 Стало известно, когда экономика Украины совершит прорыв
11:00 Трампу посоветовали приготовиться к худшему
10:00 Украина получит важное оружие от Канады. Подробности
09:40 Важно знать: Часть землевладельцев в Украине могут потерять свои паи
09:00 Аналитик рассказал, как "унять" Донбасс и назвал худший вариант
08:45 В РФ рассказали об условии возвращения Украине захваченных кораблей
08:39 Старые "айфоны" приготовили своим владельцам ужасный сюрприз
08:32 России предрекли большие проблемы из-за нефти
08:22 Война на Донбассе: Украинские воины поделились хорошими новостями
08:20 Готовы ко всему: Украина закачала рекордное количество газа
08:00 Infiniti похвасталась очередным тизером нового купе-кроссовера QX55 (ФОТО)
07:45 В одной из киевских маршруток установили валидатор для оплаты проезда
07:30 Новозеландский фермер по ошибке купил на аукционе тысячу кур вместо одной
07:15 Киевские полицейские с 4 ноября начали рассылать "письма счастья": кому они придут?
07:00 Стало известно, когда в Украине проведут традиционный радиодиктант единства
04.11.2019 г.
23:30 На старых iPhone и iPad перестанет работать интернет
22:42 В Черновцах более суток ловили дикого кабана, который бегал по улицам (ВИДЕО)
22:35 Сколько сейчас монархий в мире и кто самый влиятельный из королей
21:58 Под Львовом реконструировали древнерусское поселение в 3D (ВИДЕО)
21:53 В РФ началась нездоровая конкуренция в режиме взаимного пожирания “пауков в банке”, - Злой Одессит
21:35 В Иране сообщили об увеличении производства урана: подробности
21:26 ВСУ спасали детей: "Л/ДНР" развязали подлые бои на Донбассе
21:09 Украинцы по всему миру взбунтовались из-за "заглохшего" дела Гандзюк (ВИДЕО)
Все новости »

ТОП-10 зеленых зон Киева

Главная » Последние новости » Новости Киева » ТОП-10 зеленых зон Киева
 
Печать Отправить на почту

 

 

Проанализировав 191 зеленую зону, эксперты выделили ТОП-10 зеленых зон Киева по площадям, которые составляют 60% от общей площади зеленых зон столицы.

«Большинство зеленых зон, вошедших в список, располагаются в Голосеевском и Оболонском районах, что собственно и соответствует рейтингу самых зеленых районов столицы. Самая зеленая зона Киева – Национальный природный парк «Голосеевский» – имеет площадь в 4,4 тыс. га, что составляет 27,5% от зеленых зон города», – говорят аналитики DC Evolution, информирует enovosty.com/news.

ТОП-10 зеленых зон:
1. Национальный парк Голосїївский
2. Лісопарк Пуща-водиця
3. Лісники
4. Дніпровський парк
5. Ландшафтний парк Осокорки
6. Комплекс Експоцентр України
7. Парк Оболонь
8. Гідропарк
9. Парк Муромець
10.Урочище «Сирецький гай»

Голосеевский район
Невооруженным глазом можно заметить, почему Голосеевский район является самым зеленым районом Киева. Хотя наибольшую площадь занимает только один парк — Голосеевский, «серые» зоны почти отсутствуют и в любой части района есть пешеходный доступ к зеленой зоне.
Оболонский район
В Оболонском районе расположен Межигорско-Пуща-Водицкий лесопарк, занимающий площадь в 1900 га. И хотя за счет этого заказника Оболонь занимает второе место в рейтинге самых зеленых районов, он расположен далеко от основной зоны застройки. На карте ниже не отражена информация о заказнике для адекватного сравнения других зеленых зон. Несмотря на то, что лесопарк занимает более 70% от всей зеленой зоны района, наиболее застроенная зона также достаточно насыщена парками, бульварами и скверами (почти в каждом микрорайоне есть зеленые зоны). Исключение составляет лишь территория Приорки, где почти нет зеленых зон.
Днепровский район
Днепровский район включает территорию Труханового острова, что занимает значительную площадь Днепровского района. Совокупность островных площадей, включая «Днепровский парк», «Гидропарк» и урочище «Долобецьке» – составляет 77% от всей площади зеленых зон района. 23%, оставшиеся недостаточно покрывают застроенную территорию. К «серым» зон, где не помешало бы разбить парк или сквер, можно отнести 1-й микрорайон Дарницкого массива, территории Старой Дарнице и ДВРЗ, которые к тому же располагаются рядом с промышленной зоной.
Подольский район
Наибольшие зеленые зоны Подольского района – Буферный парк «Виноградарь» и часть парка «Сырецкий гай», которые в сумме занимают треть всех парковых территорий района. Большая часть парков и скверов сконцентрирована в западной части района рядом с Днепром. Недостаточно развита «зеленая» инфраструктура в центральной старой части Подола и в центральной части Виноградаря.
Шевченковский район
Парковая инфраструктура Шевченковского района сконцентрирована по его пределах. Дефицит парков прослеживается в таких местностях как Кудрявец, Солдатская Слободка и Афанасьевский овраг. Учитывая, что эти территории наиболее застроены в районе и Шевченковский район занимает второе место по плотности населения, расширение парковой инфраструктуры здесь даже более целесообразно, чем в других районах Киева.
Деснянский район
В Деснянском районе, как и в Днепровском, значительная площадь зеленых зон расположена на островной части района – парк «Муромец» занимает площадь 219 га или 19% от зеленых зон района. В районе много «серых» зон, застроенных многоэтажными зданиями – очень мало парков и скверов на территории Троещины. Именно здесь было бы целесообразно разместить новые зеленые зоны.
Печерский район
Зеленая зона Печерского района сконцентрирована рядом с Днепром. Почти 40% всей «зеленой» площади занимает Ботанический сад им. Н. Гришко. От дефицита парков и скверов страдают такие территории как Саперное поле, район Кловского спуска и часть территории Новой застройки. С учетом плотности населения, необходимость расширения площадей зеленых зон здесь еще больше.
Дарницкий район
Дарницкий район с одной стороны окружен лесом, а с другой Днепром. В районе располагается 5 крупных парков, крупнейший из которых Ландшафтный эко-парк «Осокорки». В районе много озер, но лишь часть из них оборудована как зона отдыха. В целом парковая инфраструктура Дарницкого района удовлетворительна, но есть куда развиваться. Так, наиболее удачными локациями для размещения парка в Дарницком районе можно выделить 6 и 8 микрорайоны Позняков.
Соломенский район
Основная зеленая зона в Соломенском районе сконцентрирована в северной части. Наибольшую площадь занимает зеленая часть Проневщины – 15%. Мало зеленых зон в северной части Отрадного массива, центральной части Чоколовки, а также к югу от аэропорта «Жуляны», где есть только один парк «Жулянский».
Святошинский район
Самая зеленая зона в Святошинском районе – рекреационная зона «Нивки» (26%). На востоке почти всю площадь занимает Святошинский лес и часть Пуща-Водицкого лесничества, не входящих в расчет площади зеленой зоны. В юго-западной части находится основная территория многоэтажной застройки. Хотя по площади зеленой зоны район занимает последнее место, в районе одно из из самых больших в Киеве количество скверов, которые имеют небольшую площадь, но выполняют функции рекреационной зоны. Дополнительного развития «зеленой» инфраструктуры потребует микрорайоны восточной Никольской Борщаговки и 1-й микрорайон Юго-Борщаговского массива.

Напомним, наибольшая плотность населения Киева в Соломенском, Печерском и Шевченковском районах – 94, 82 и 84 чел./га соответственно. Кроме того, что Соломенский район имеет наибольшую плотность населения, в нем также фиксируется самый низкий показатель площади зеленой зоны на одного человека – 14 кв. м. Наименее плотно застроенным районом с самой большой площадью зеленой зоной на одного человека остаются Голосеевский и Оболонский районы.


Посещений: 335

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Как китайский ширпотреб "ставит" Украину на колеса
Итоги дня: Тройной удар по России, серьезная военная помощь от Канады
Итоги дня: Правильный путь Киева, жесткие меры Украины на Донбассе и грешники в Раде
Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2
Итоги дня: Неожиданный поступок Венгрии, наказание за обогащение и аномальный ноябрь
Новая формула растаможки авто: поспешил - людей насмешил?
Недорынок электроэнергии: почему реформа буксует?
Итоги дня: Новая газовая дубинка Кремля, "желтый режим" в зоне ООС и защита Черного моря
Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 1
Итоги дня: Добровольцы в законе, начало разведения войск и новые штрафы для украинцев
Все статьи



Армия

Комплекс радиоразведки «Беркут»
Зенитно-ракетный комплекс М1097 Avenger (США)
Танк PT-91 Twardy (Польша)
Танк «Меркава Mk.3» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Михаил
ПРОХОРОВ
Арсен
АВАКОВ
Василий
ГАЦЬКО
Геннадий
КОРБАН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

Эта бестолковая фискализация приведет только к уходу в тень и к усилению эмиграции

21 год в журналистике наблюдаю за налоговыми реформами и экономическими стратегиями наших президентов.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Растаможка



bigmir)net TOP 100

 