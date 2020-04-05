Кличко не исключает запрет на движение частных автомобилей в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал возможный запрет на перемещение на частном автотранспорте по столице, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в столице станет ухудшаться.

Кличко убеждён, чтобы избежать коллапса, который уже наблюдается в Италии, Испании и США, необходимо ужесточить карантинные меры безопасности, если того потребует ситуация. , информирует enovosty.com/news.

Кличко уточнил, что при кратном увеличении числа инфицированных, он будет настаивать на прекращении перемещение по улицам столицы и ужесточать контроль.

По мнению мэра такие меры вполне оправданы в нынешней ситуации.

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На 10.00 5 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 1251, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

32 человек (11 мужчин и 21 женщина) скончались. Полностью выздоровело 25 украинцев.

«84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых было сочетание заболеваний», – отметили в центре.