В столичном метро запустили 4G: подробности

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На станции метро «Академгородок» запустили 4G-связь.

Директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» Александр Когут сообщил, что с 5 марта этого года мобильные операторы Киевстар, lifecell и Vodafone стали предоставлять 4G-связь на станции метрополитена «Академгородок», информирует enovosty.com/news.

Когут подчеркнул, что до конца года планируется запустить 4G во всем метро. Пока же интернет-связью можно пользоваться только на станции метрополитена «Академгородок».

В то же время, для реализации возможности запуска 4G на всех станциях метро депутатам Киевского городского совета необходимо обеспечить оплату доступа мобильных операторов к инфраструктуре Киева.

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Ранее сообщалось, что в июле 2019 года телекоммуникационные операторы в результате проведения тендера выбрали компанию Huawei подрядчиком для строительства 4G-сети в метрополитене Киева.