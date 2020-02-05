Строители установили балки весом 70 тонн на Подольско-Воскресенском мосту (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » Строители установили балки весом 70 тонн на Подольско-Воскресенском мосту (ВИДЕО) Строители установили балки весом 70 тонн на Подольско-Воскресенском мосту (ВИДЕО)

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Строители установили первые балки для будущей части Подольско-Воскресенского мостового перехода над Русановским озером.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко. Также он обнародовал видео о том, как устанавливали первую балку, информирует enovosty.com/news.

«Достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода — одна из главных задач на этот год для городской власти. Работы на объекте продолжаются по графику. Сегодня строители установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером. Каждая из этих балок весит почти 70 тонн. Поднимают их с помощью сверхмощных кранов, а контролируют процесс специалисты из Нидерландов, — отметил мэр. — Также продолжаются работы по установке опор в сторону Троещины. В конце этого года мы откроем автосообщение Подольско-Воскресенским мостом. И приступим к следующему этапу — строительству метро на Троещину», — подчеркнул Кличко.