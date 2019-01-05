РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости Киева

05.01.2019 г.
20:00«Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева
03.01.2019 г.
22:00Столичные новогодние елки будут перерабатывать на удобрение для почвы
21:20В киевском наземном общественном транспорте объявления будут дублировать на английском
30.12.2018 г.
14:35Новый год 2019: программа праздничных мероприятий в Киеве
27.12.2018 г.
16:36КГГА анонсировала повышение квартплаты в Киеве
26.12.2018 г.
22:17Власти Киева должны пересмотреть тарифы на обслуживание придомовой территории
22:08Непогода: чем посыпают ледяные дороги Киева
Все новости киева

Аналитика

04.01.2019862

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с Газпромом, программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Глава МИД Польши заявил о том, что "Северный поток-2" убивает Украину, в СБУ рассказали детали о попытке захвата власти, а синоптики рассказали о том, ...
03.01.20191771

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, - такими ...
02.01.20191580

Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС

Итоги дня: Встряска РФ от США, феномен Зеленского и шаги в торговле с ЕС
Национальный банк разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах, Зеленский начал собирать команду, а президент Петр Порошенко анонсировал новые ...

Последние новости

05.01.2019 г.
20:00 «Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева
18:54 Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели
18:00 Порошенко вручил Варфоломею орден
17:30 6 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день
16:56 Tesla снизила цены на все свои автомобили
15:51 Канун Рождества: главные традиции Сочельника
15:29 Обнародован перевод Томоса об автокефалии ПЦУ
14:57 В Украине станет проще продавать растаможенные автомобили
14:19 Вселенский патриарх: Украина ждала этого благословенного дня целых семь веков
13:35 Боровой рассказал, что Путин хочет сделать с Лукашенко
13:17 Путин готовит провокации в Азовском море, – разведка
13:00 Варфоломей подписал томос для Украины: что будет дальше
12:31 Япония сообщила о кульминации в переговорах с РФ
12:26 В Украине жестко ответили на прекращение железнодорожного сообщения с РФ
11:32 Томос для Украины: Церемония подписания онлайн (ВИДЕО)
11:23 В Украине заболеваемость гриппом падает
10:39 Украина рискует утратить контроль на границе с Беларусью,- эксперт
10:08 Дали прогноз: что ждет украинскую экономику в 2019 году
09:50 Партия Мураева решила защитить голоса заробитчан
09:40 Трамп хочет ввести режим ЧП в США из-за стены
08:51 Важный день: сегодня подпишут Томос для Православной церкви Украины
08:39 Стали известны самые безопасные авиакомпании в 2018 году
04.01.2019 г.
22:20 В продаже на украинском рынке обнаружили чай опасный для здоровья
21:40 Автошколу, где училась Зайцева, хотят закрыть
21:00 Стало известно, насколько полезен куриный бульон при простуде
20:30 Ученые рассказали о связи между продолжительностью сна и проблемами со здоровьем
20:00 Найдена неожиданная причина болезненных менструаций
19:58 Энергия нищеты: вещи в доме, которые притягивают бедность
19:30 ТОП-5 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
19:00 Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье
18:00 В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)
17:27 Столтенберг: Россия имеет последний шанс вернуться к ракетному договору 1
16:57 Путин поставляет лом для белорусской армии
16:30 Латвия активно борется с российскими инвестициями
15:52 Украину заморозит и заметет снегом
15:20 Стало известно, как строительство «Северного потока-2» убивает Украину
14:45 Китайская армия больше, чем все население России,- Шендерович
14:17 Эксперт: Путин мечтает ослабить армию Беларуси, чтобы легче "заломать"
13:47 Гройсман назвал пять приоритетов медреформы в 2019 году
13:05 В поместной церкви не против существования РПЦ в Украине. Епифаний пояснил почему
13:01 "Убивают Украину": У Украины появился защитник в конфликте с "Газпромом"
12:36 "Рождественский отпуск": Как любовь украинцев к выходным влияет на экономику?
11:37 Главари скрывают цифры: Украинский офицер назвал потери боевиков за декабрь-2018
11:30 Возвращение к легальным напиткам: Как изменится цена на алкоголь в этом году?
11:26 Чем-то запахло в воздухе? Путин еще так собой никогда не рисковал, - Альфред Кох
11:21 Две украинки красиво приструнили российского пропагандиста в США (ВИДЕО)
10:11 Большой шаг: Чийгоз рассказал, в чем важность Томоса
09:55 В Польше захотели изменить "нормандский" формат
09:36 Сила санкций: Россия исчезнет с рынка нефти в ближайшее десятилетие, - "Злой одессит"
09:10 Определяющий год: В РФ Путину намекнули на незавидную судьбу
09:09 Личный вызов Путину: Портников рассказал о судьбе Зеленского
09:06 Попытка захвата власти: В СБУ раскрыли детали сенсационного дела
09:05 Утренние новости от Олега Пономаря
09:01 Америка выходит из ''шатдауна'': Важные шаги
03.01.2019 г.
22:40 Магнитное поле Земли становится слабее из-за странных аномалий
22:00 Столичные новогодние елки будут перерабатывать на удобрение для почвы
21:20 В киевском наземном общественном транспорте объявления будут дублировать на английском
20:40 В Ровно влюбленные погибли под колесами автобуса
20:00 Ученые заявили, что кофе может влиять на размер груди
19:30 Стало известно, от чего зависит продолжительность жизни
Все новости »

«Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева

Главная » Последние новости » Новости Киева » «Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева
 
Печать Отправить на почту

 

 

В честь Рождества «Укрзалізниця» предоставит киевлянам возможность прокатиться в праздничном ретропоезде.

В пресс-службе компании заявили, что ретропоезд будет состоять из паровоза Л-4600, четырех вагонов, а также вагона-ресторана. Первый рейс он совершит завтра, 6 января, информирует enovosty.com/news.

Курсировать он будет вокруг Киева. Ретропоезду присвоили номер 897Л. Отправление запланировано со станции Киев-Пассажирский в 12:50. Туда же он и возвратится через 2 часа 25 минут. Время прибытия – 15:15.

Поездка будет совершаться вокруг зимних столичных пейзажей. Пассажиры увидят локомотивные депо, пассажирские, а также грузовые столичные станции.

На конечной остановке люди смогут абсолютно бесплатно сходить на выставку подвижного состава «Укрзаліниці».

Читайте: Столичные новогодние елки будут перерабатывать на удобрение для почвы

Для поездки на ретропоезде необходимо приобрести билет. Сделать это можно как в кассах столичного вокзала, так и в онлайн-режиме. Чтобы купить место на праздничный рейс в интернете, следует в поля запроса ввести пункты Киев и Караваевы Дачи. Цена взрослого билета — 71,54 грн, а детского – 61,15 грн.

Добавим, что паровоз Л-4600, который возглавит рождественский поезд, был построен еще в 1952 году на Луганском заводе.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 913

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
Все статьи


Читайте также

Столичные новогодние елки будут перерабатывать на удобрение для почвы
 В Киеве полицейские спасли мужчину от самоубийства
Новый год 2019: программа праздничных мероприятий в Киеве
 Масштабное ДТП: под Киевом Citroen протаранил 7 автомобилей
В столичном детсаду малыша ударило током
 В столице на женщину с собакой напал бойцовский пес
КГГА анонсировала повышение квартплаты в Киеве
 Непогода: чем посыпают ледяные дороги Киева

Армия

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»
Бронетранспортер БТР–80
Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Бронированная машина M-ATV (США)
Вся армия    >>

Персоны

Виталий
ГАЙДУК
Олесь
ДОНИЙ
Владимир
АРЬЕВ
Наталья
ЯРЕСЬКО
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Вы готовы осознать, что мы живем в Матрице?
Анатолий Амелин

Вы готовы осознать, что мы живем в Матрице?

Мир, окружающий Вас, это совершенный аналог компьютерной эмуляции, не существующий в реальности... Да и сами Вы сгусток электромагнитного поля - подобие ...
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 