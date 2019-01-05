«Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева

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В честь Рождества «Укрзалізниця» предоставит киевлянам возможность прокатиться в праздничном ретропоезде.

В пресс-службе компании заявили, что ретропоезд будет состоять из паровоза Л-4600, четырех вагонов, а также вагона-ресторана. Первый рейс он совершит завтра, 6 января, информирует enovosty.com/news.

Курсировать он будет вокруг Киева. Ретропоезду присвоили номер 897Л. Отправление запланировано со станции Киев-Пассажирский в 12:50. Туда же он и возвратится через 2 часа 25 минут. Время прибытия – 15:15.

Поездка будет совершаться вокруг зимних столичных пейзажей. Пассажиры увидят локомотивные депо, пассажирские, а также грузовые столичные станции.

На конечной остановке люди смогут абсолютно бесплатно сходить на выставку подвижного состава «Укрзаліниці».

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Для поездки на ретропоезде необходимо приобрести билет. Сделать это можно как в кассах столичного вокзала, так и в онлайн-режиме. Чтобы купить место на праздничный рейс в интернете, следует в поля запроса ввести пункты Киев и Караваевы Дачи. Цена взрослого билета — 71,54 грн, а детского – 61,15 грн.

Добавим, что паровоз Л-4600, который возглавит рождественский поезд, был построен еще в 1952 году на Луганском заводе.