Строительство кольцевой дороги вокруг Киева доверили китайской компании

Главная » Последние новости » Новости Киева » Строительство кольцевой дороги вокруг Киева доверили китайской компании Строительство кольцевой дороги вокруг Киева доверили китайской компании

Закрыть Отправить

Кабмин подписал договор с китайской компанией. Он предусматривает строительство первой очереди киевской Большой кольцевой дороги.

Мининфраструктуры сегодня, 31 октября, сообщило, что между Кабмином и китайской фирмой Poly Changda Engineering подписан меморандум на строительство Большой кольцевой дороги в столице Украины, информирует enovosty.com/news.

В ведомстве сообщили, что дорога будет концессионной. Ее строительство запланировано начать со следующего, 2020 года.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий напомнил, что до этого времени в стране не строились концессионные дороги, поэтому важно, чтобы в таких проектах участвовал крупный и надежный партнер. По его мнению, с Poly Changda Engineering удастся быстро подготовить расчеты и побыстрее приступить к самим работам.

Напомним, Мининфраструктуры работает над проектами концессионных дорог, соединяющих Львов и Стрый, Львов и Тернополь, Киев и Белую Церковь, а также Львов и Краковец.

Читайте: Кто в Киеве зарабатывает больше всех?

Справка. Концессионная дорога является трассой, возведенной с нуля при помощи частных инвесторов. Предполагается, что фирма, построившая дорога, вправе требовать от водителей плату за пользование ею.