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Новый год 2019: программа праздничных мероприятий в Киеве

Главная » Последние новости » Новости Киева » Новый год 2019: программа праздничных мероприятий в Киеве
 
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Во время новогодних праздников в Киеве пройдет много развлекательных мероприятий.

Предлагаем вашему вниманию новогоднюю столичную программу, информирует enovosty.com/news.

Киевляне и гости Киева могут посетить Софийскую площадь. Именно здесь находится главная зеленая красавица Украины. Рядом с ней расположилась рождественская ярмарка с разными вкусностями и сувенирами. Добавим, в этом году главной тематикой праздника на Софийской и Контрактовой площадях стала «Страна северного сияния».

31 декабря на Софийской площади пройдет праздничный концерт. В нем примут участие популярные украинские артисты. Закончится торжественная программа после полуночи 1 января.

Для создания новогодней атмосферы не лишним станет посещение Михайловской площади. Здесь также расположились ярмарки с вкусными блюдами, напитками и новогодними сувенирами.

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Разные горки и ледовый каток функционируют на Певческом поле. Тематикой этой локации стали цитрусовые. В связи с этим здесь из мандаринов, апельсинов и лимонов возвели сказочные домики. Посетители увидят замки Рапунцель, Дракулы, Алладина и многих других сказочных героев.

К Новому году подготовилась и «Зимняя страна на ВДНХ». 31 декабря праздничная программа начнется в 22:00, а закончится в 3:00 1 января. Здесь пройдет новогодний концерт, который стартует с выступления регги-группы «Клей Угрюмого». Помимо этого, гостей ждут аттракционы, каток, тюбинговые спуски и лазерное шоу.


Автор: Катерина Лукьянчук
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