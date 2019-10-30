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«Город трещит по швам»: Эколог рассказала о главных проблемах Киева

Главная » Последние новости » Новости Киева » "Город трещит по швам": Эколог рассказала о главных проблемах Киева
 
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Киев нуждается в глобальной реформе системы государственного экологического мониторинга.

Президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» рассказала о том, что экологическая ситуация в Киеве достаточно плохая, подчеркнув, что Киев входит в ТОП-5 наиболее загрязненных населенных пунктов Украины. Эксперт рассказала о причинах, которые привели к такой ситуации: , информирует enovosty.com/news.

«В первую очередь загрязнение атмосферного воздуха связано со стационарными источниками. Это ТЕЦы, завод «Энергия», Бортническая станция аэрации… Кроме того, есть передвижные источники загрязнения окружающей среды — автотранспорт. Город перегружен из-за того, что идёт очень плотная застройка. В Киеве есть серьезная проблема с соблюдением генерального плана, хаотичная застройка не рассчитанная на действующие инфраструктурные объекты и сети и т.д. В целом мегаполис не соответствует принципам устойчивого развития городов (SCI). В столице есть много проблем: перегружены магистрали, развязки. Количество дорог не соответствуют количеству транспортных средств. Также, в Киеве изначально закладывалась неразумная система метрополитена, без закольцованности, как это сделано в Париже, Берлине и других крупных городах Европы. Такую глобальную проблему не способны решить велосипеды, так как их преимущественно используют на коротких дистанциях, когда нужно проехать пару километров до пункта назначения. То есть, неправильное планирование привело к тому, что город перегружен и буквально трещит по швам. Это сказывается, в том числе, и на экологической ситуации. Кроме того, мы каждый год теряем гектары зеленых зон, которые выполняют функцию буферов, очищающих воздух. Всё это также влияет на качество окружающей среды и комфортность проживания», — рассказала эколог.

«Город трещит по швам»: Эколог рассказала о главных проблемах Киева

Татьяна Берзина

Кроме того, эксперт прокомментировала ситуацию со смогом, которая заставила жителей Киева серьезно переживать:

«Ничего критичного не произошло, кроме того, что природные условия в городе в определенный период времени усилили потенциал этого загрязнения. Но еще раз подчеркиваю, качество воздуха в столице постоянно не соответствует нормам. Во время изменения погодных условий (туман, безветрие) атмосферные выбросы не рассеиваются, а скапливаются в приземных слоях, то есть ими дышат люди. Безветренная погода и повышенная влажность и усилили потенциал: всё накопилось и люди на себе ощутили это. Да, осенью люди жгут листья, что неправильно и противозаконно, но этим они занимались и в прошлые периоды. В этом году просто больше внимания к ситуации, потому что из-за природных условий это ощутилось гораздо серьезнее», — пояснила специалист.

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Также, Светлана Берзина рассказала о серьезных проблемах определения показателей качества окружающей среды. В Киеве сегодня есть только шестнадцать постов, которые дают возможность оценить его состояние:

«На этих постах очень устарелое оборудование, которое не отвечает европейским и международным стандартам. Нужна глобальная реформа системы государственного экологического мониторинга. Погрешность очень большая — от 30 до 50 процентов. Потому данные, которые дают эти посты, не позволяют реально оценить общую ситуацию. Нужно понять, по каким стандартам мы сейчас живём: по европейским, или же по тем, которые были разработаны ещё в 60-70-х годах прошлого века. Исходя из этого, уже можно определить, сколько, где и каких постов наблюдений нужно размещать и каким метеорологическим стандартам они должны отвечать. Можно поставить и сотню постов, вот только что это даст? Если говорить о нормально функционирующей системе государственного мониторинга, то речь должна идти о чётких стандартах, которые соответствуют европейским нормативам. Тут очень большой объем работы, который должен быть реализован на государственном уровне», — резюмировала эколог.


Автор: Инна Погрибная
Посещений: 324

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