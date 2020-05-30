Вселенский потоп: Киев затопило из-за сильного дождя (ВИДЕО)
В субботу в Киеве прошёл сильнейший ливень, осадки превысили допустимую норму и дороги Киева превратились в каналы, больше напоминающие Венецию.
В сеть попали кадры одного из столичных районов, вблизи станции метро Черниговская. Машины с трудом проходили сквозь водную преграду. , информирует enovosty.com/news.
Вода практически не уходила сквозь сливные отверстия.
Власти столицы знали о приближении циклона и прогнозируемых осадках, но как видно по видео из разных районов столицы, сливы работают крайне плохо или не работают вовсе.