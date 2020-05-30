Вселенский потоп: Киев затопило из-за сильного дождя (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » Вселенский потоп: Киев затопило из-за сильного дождя (ВИДЕО) Вселенский потоп: Киев затопило из-за сильного дождя (ВИДЕО)

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В субботу в Киеве прошёл сильнейший ливень, осадки превысили допустимую норму и дороги Киева превратились в каналы, больше напоминающие Венецию.

В сеть попали кадры одного из столичных районов, вблизи станции метро Черниговская. Машины с трудом проходили сквозь водную преграду. , информирует enovosty.com/news.

Вода практически не уходила сквозь сливные отверстия.

Власти столицы знали о приближении циклона и прогнозируемых осадках, но как видно по видео из разных районов столицы, сливы работают крайне плохо или не работают вовсе.