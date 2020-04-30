Видео дня: Мэр Киева Кличко показал, как самостоятельно сделать стрижку во время карантина

Главная » Последние новости » Новости Киева » Видео дня: Мэр Киева Кличко показал, как самостоятельно сделать стрижку во время карантина Видео дня: Мэр Киева Кличко показал, как самостоятельно сделать стрижку во время карантина

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Мэр Киева Виталий Кличко знает как обойтись без салонов красоты и парикмахерских, которые закрыты в период карантина, продемонстрировав очень неплохие навыки самостоятельной стрижки.

Мэр Киева Виталий Кличко для создания стрижки использовал ножницы и машину для стрижки. Всего несколько профессиональных манипуляций ножницами и прекрасная стрижка Виталия Кличко продемонстрировала наличие новых талантов у киевского мэра, информирует enovosty.com/news.