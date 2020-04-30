Кличко возмущен всплеском активности киевлян на улицах столицы (ВИДЕО)
Мэр Киева Владимир Кличко возмущён возросшим количеством граждан, которые игнорируя правила карантина, поддавшись теплу и весеннему солнцу, вышли на прогулки улицами столицы.
Особенно мэра поразило большое количество людей гуляющих на главной улице столицы — Крещатике на фоне возросшего числа инфицированных на коронавирус за последние дни. Киевляне устроили массовые гуляния без масок и в сопровождении детей, что больше всего вызвало прилив негодования у Виталия Кличко.
Также мэр зафиксировал многокилометровые пробки в столице, что тоже свидетельствует о том, что большинство жителей столицы досрочно закончили карантин.
Мэр предупредил всех любителей пеших прогулок, что в случае вспышки заболевания на COVID-19, медики будут не в состоянии оказать необходимую неотложную помощь всем желающим и тогда всем, кто игнорирует карантин, придется пенять только на себя.
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