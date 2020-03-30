«Прекратите находиться в иллюзиях, посмотрите на Италию!» — Кличко жестко обратился к киевлянам

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Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенных городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, информирует enovosty.com/news.

«Хороших новостей у меня, к сожалению, нет … Некоторые люди советуют мне: мол, для имиджа, я не должен сам озвучивать весь негатив. А перевести эту миссию на заместителей, других чиновников. Я убежден, что как мэр города, как человек, отвечающий за столицу — должен показывать реальную и полную картину. Говорить не только про эффективные действия, которые мы делаем в ситуации распространения вируса. Но и об угрозе, которая охватывает страну и Киев!» — сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что глупо думать, что сегодня угроза инфицирования коронавируса касается, кого угодно, но не вас лично.

«Есть сознательные киевляне. А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Подумайте, наконец, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома, для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники; вы устраиваете аншлаги на детских площадках; вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет», — отметил Виталий Кличко.

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Он отметил, что в случае масштабного распространения коронавируса, ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в больницах. И не только в Украине.

«Посмотрите на Италию! Где врачи решают, кого спасать, а кого нет … Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на «природу» — нас ждет большая катастрофа! По вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений. Пренебрегающих своей безопасностью и безопасностью людей, которые рядом», — сказал Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что вирус поражает не только пожилых людей. В столице уже два случая заболевания у детей. Среди заболевших немало молодых людей. Некоторые пациенты, немного старше 30 — в тяжелом состоянии.

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«Я призываю всех! Прекратите находиться в иллюзиях и посмотрите на реалии! Уберечь себя — это уберечь своих близких, круг своего общения, многих других людей», — обратился к киевлянам Виталий Кличко