Сообщили, когда запустят платный мост в Киеве

Главная » Последние новости » Новости Киева » Сообщили, когда запустят платный мост в Киеве Сообщили, когда запустят платный мост в Киеве

Закрыть Отправить

Стало известно, когда в Киеве планируют открыть Подольсько-Воскресенский мост для движения автомобилей, который, возможно, будет платным.

По словам мера столицы Виталия Кличко, автомобильное соединение через Подольско-Воскресенский мост может быть доступно уже 18-24 месяца, информирует enovosty.com/news.

На сегодняшний день на мосту ведутся активные ремонтные работы по монтажу вязов. Если на протяжении полутора-двух лет властям будет хватать финансирования, то уже через это время доступ к Подольско-Воскресенскому мосту для автомобилистов будет открыт. Кроме того, сразу после открытия моста правительство планирует начать реализовывать проект по строительству метро через него. К слову, на строительство моста было потрачено уже 5 млрд гривен и потребуется еще 7 млрд.

Целью постройки Подольско-Воскресенского моста является соединение Подола с районами левого берега — Воскресенским и Радужным массивом. На верхнем ярусе моста будет шесть полос для движения автомобилей – 3 в одну сторону и столько же в противоположную. Нижний ярус предназначен для строительства линии метро на Троещину. Как только мост будет введен в эксплуатацию, проезд через него, возможно, будет платным.

Читайте: В Киеве на глазах у прохожих мужчина провалился под лед