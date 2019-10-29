Одну из станций киевского метрополитена будут закрывать на вход в утреннее время

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В Киеве станция Золотые ворота станет частично недоступной для входа с конца октября. Ограничения будут действовать с понедельника по пятницу с 8:10 до 9:20.

На странице столичного метрополитена в Twitter появилось новое объявление. В посте сказано, что с 30 октября стартует ремонт станции Золотые ворота. Из-за этого будут действовать ограничения на вход. Специалисты уже завтра приступают к ремонту эскалаторов, поэтому пассажиры не смогут воспользоваться станцией более часа, информирует enovosty.com/news.

В ведомстве заявили, что планируют ремонт всех эскалаторов на Золотых воротах. В связи с этим метрополитен вынужден изменить график работы данной станции.

В сообщении сказано, что ограничения стартуют 30 октября. В рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию Золотые ворота будут закрывать на вход. При этом на выход эскалаторы будут работать.

По предварительной информации, плановый ремонт продлится до 9 февраля следующего года.

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В Twitter киевский метрополитен также извинился за вынужденные неудобства. Киевлянам следует же подготовиться к предстоящему ограничению и просчитывать свое время.