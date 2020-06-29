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Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина на рынках Киева

Главная » Последние новости » Новости Киева » Госпродпотребслужба выявила нарушения карантина на рынках Киева
 
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Специалисты Госпродпотребслужбы провели в Киеве проверку соблюдения профилактических и противоэпидемических мер на 154 объектах, среди которых 41 рынок.

По результатам проверки составили 11 писем с предложениями исправить нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует enovosty.com/news.

В частности, согласно сообщению Госпродпотребслужбы, на рынках были выявлены следующие нарушения:

Не соблюдали показатели микроклимата в помещениях: «Агрорынка» на улице Вербицкого, 32; «Оптима» на улице Мурманской, 6д; «Левобережный» на улице Сверстюка, 3; «Оболонь» на улице Героев Днепра, 41; Печерского и Бессарабского рынков;

Не соблюдали санитарный контроль на входе и социальную дистанцию на рынке «Колибрис» на улице Леся Курбаса, 6;

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Не проводили сквозное проветривание помещение каждые 3 часа на рынке «Днипро» на бульваре Кольцова, 12;

Не проводили систематическую термометрию работников на рынке «Дарница» на улице Попудренко, 5;
Использовали сомнительные дезинфицирующие средства без государственной регистрации на рынке «Вырлица» на улице Декабристов, 12а.

Напомним, 14 мая Кабмин возобновил работу непродовольственных рынков во время карантина.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2384

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