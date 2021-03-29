Хотят закрыть школы, детсады и остановить транспорт: в Киеве планируют усилить карантин

Главная » Последние новости » Новости Киева » Хотят закрыть школы, детсады и остановить транспорт: в Киеве планируют усилить карантин Хотят закрыть школы, детсады и остановить транспорт: в Киеве планируют усилить карантин

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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что ситуация с заболеваемостью и госпитализациями больных с коронавирусной инфекцией в Киеве достигла критического уровня и требует принятия непопулярных решений.

Об этом Поворозник заявил на телеканале «Украина 24», информируют Экономические новости.

Поворозник отмечает, что в случае ухудшения эпидемической ситуации, КГГА вынуждена будет закрыть детские сады, а учеников 1-4 классов, которые пошли в школу после каникул, перевести на дистанционное обучения.

Изменения могут коснуться и работы общественного транспорта. По словам чиновника, его работу придётся ограничить.

Поворозник сетует, что киевляне отнеслись несерьёзно к картинным ограничениям и часто не соблюдают противоэпидемические меры и ограничения, часто игнорируя как ношение масок, так и социальную дистанцию. Как следствие — рост заболеваемости и госпитализаций.

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По словам чиновника КГГА, за прошлые две недели пришлось увеличить коечный фонд на 2 тысячи мест, и это дополнительно к 5 тысячам, которые были дополнительно увеличены в начале третьей волны пандемии.

Поворозник отмечает, что на сегодняшний день ситуация с заполнением коек в столичных больницах приближается к критической отметке, и если рост госпитализаций будет расти, Киевской городской администрации придётся принимать непопулярные и жесткие меры.