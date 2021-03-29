Прокуратура открыла уголовное дело по факту вырубки столетних дубов в Голосеевском парке Киева

Главная » Последние новости » Новости Киева » Прокуратура открыла уголовное дело по факту вырубки столетних дубов в Голосеевском парке Киева Прокуратура открыла уголовное дело по факту вырубки столетних дубов в Голосеевском парке Киева

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Как сообщила Киевская городская прокуратура, в Голосеевском парке на территории природно-заповедного фонда было незаконно вырублено 17 вековых дубов. По данному инциденту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 246 УК «Незаконная вырубка деревьев на территориях природно-заповедного фонда».

Как сообщали ранее Экономические новости, за последний месяц в Голосеевском парке столицы было уничтожено 17 вековых дубов. Разрешение на спиливание деревьев было выдано руководством Национального университета биоресурсов и природопользования, который расположен неподалеку.

Сотрудники Национального университета заявили, что у них есть разрешение на вырубку деревьев на территории Голосеевского леса, поскольку это их участок.

Еще одним аргументом в пользу вырубки столетних дубов стал тот факт, что они, якобы, сухие и несут угрозу всем, кто гуляет в парке. Однако срез свежеспиленных деревьев говорит об обратном.

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Местные жители призвали столичные органы власти обратить внимание на массовую вырубку деревьев, поскольку подобные действия разрушают уникальную экосистему Голосеевского леса, а уничтожение дубов-великанов в заповедной зоне — это вандализм и уголовное преступление.