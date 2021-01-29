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«ЖК Варшавский, Варшавский Плюс, Варшавский 2 – обманщики! Молчанова, верни нам наши деньги!» — в Киеве митинговали обманутые инвесторы

Главная » Последние новости » Новости Киева » "ЖК Варшавский, Варшавский Плюс, Варшавский 2 – обманщики! Молчанова, верни нам наши деньги!" - в Киеве митинговали обманутые инвесторы
 
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«ЖК Варшавский, Варшавский Плюс, Варшавский 2 – обманщики! Молчанова, верни нам наши деньги! Молчанова, верни наше жилье», - под зданием КМДА митинговали обманутые инвесторы Stolitsa Group.

Конкретнее — под стенами КМДА прошел многочисленный митинг обманутых инвесторов ЖК «Варшавский», «Варшавский Плюс» и «Варшавский 2». Люди вышли на митинг из-за того, что строительство комплексов прекратилось,  сообщает Телеграмм-канал Украина 24/7.

«ЖК Варшавский, Варшавский Плюс, Варшавский 2 – обманщики! Молчанова, верни нам наши деньги!» — в Киеве митинговали обманутые инвесторы

Как говорят сами инвесторы: «Нас оставили и без жилья, и без денег. Просто кинули. Мы обращались в компанию Stolitsa Group и к самой Владе Молчановой. Но ни в компании, ни у Молчановой ничего нам не ответили. Нас оставили без жилья, без денег и, по сути, на улице».

Как говорят сами инвесторы, Stolitsa Group продолжает активно продавать квартиры в недострое. Актив инвесторов пришел вчера к зданию КМДА, чтобы попросить защиты у властей и помощи в достройке своих домов.

Как сообщали СМИ, ранее Stolitsa Group приостановила строительство ЖК «Варшавский», «Варшавский Плюс» и «Варшавский 2».  Одной из владелиц компании является черный рейдер Влада Молчанова, которая пытается захватить рынок Столичный. На данный момент Молчанова проходит в качестве подозреваемой по ряду уголовных дел, связанных с рейдерством и мошенничеством.

Источник: From-UA


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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