КГГА анонсировала повышение квартплаты в Киеве

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Власти столицы заявили, что с 1 января 2019 года подорожает квартплата. Причиной послужил рост тарифов на электричество.

Квартплата возрастет за счет обслуживания многоквартирных домов, а также территории двора. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, информирует enovosty.com/news.

Основной причиной удорожания квартплаты он назвал увеличение стоимости электроэнергии. Отметим, что электричество расходуется во время освещения подъездов, лифтов, а также придомовой территории.

Таким образом, в следующем году электроэнергия для освещения мест общего пользования будет стоить 2,32 грн/кВт. Этот тариф заложен в квартплату. Поэтому она и вырастет.

Справка. Помимо освещения придомовой территории в стоимость квартплаты входят и другие услуги, которые обязаны быть выполнены обслуживающей дом компанией. К ним входят различные виды уборок (подъезда, двора, подвалов, чердаков, кровель и технических этажей), очистка и обслуживание тепло- и водоотводящих внутридомовых систем, а также ливневой канализации. Помимо этого, жильцы квартир вправе требовать от работников ЖЭКов проведения дезинфекции и дератизации. Также они обязаны обслуживать вентиляции и противопожарные автоматические системы.

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