Полный локдаун: Кличко рассказал, стоит ли ждать остановки транспорта

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Виталий Кличко рассказал о том, закроют ли в столице метро и другой общественный транспорт во время жестких карантинных ограничений

Сейчас в Украине ведутся дискусси о том, стоит ли вводить жесткие карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом. Киевский мер рассказал о том, что будет настаивать, чтобы общественный транспорт в Киеве не останавливали, как это было во время первой волны коронавируса. Он считает, что карантин вводится для того, чтобы цепь распространения была разорвана, но город не был парализован, информирует enovosty.com/news.

Кличко назвал город живым организмом, в котором невозможно остановить водоснабжение, электроснабжение и вообще движения, потому нельзя полностью закрыть общественный транспорт, в том числе и метро. Градоначальник также вспомнил печальный опыт прошлой весны, когда люди вынуждены были забиваться в один автобус.

Вместе с тем, Виталий Кличко убежден, что после введения локдауна нужно будет четко соблюдать все правила, которые определят и доведут до каждого жителя города. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы правила чётко выполнялись, так как сейчас ограничения вводятся, но никто их не соблюдает.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщили о том, будут ли закрывать детские сады и школы во время полного локдауна.

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