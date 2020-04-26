Метро в Киеве откроют не раньше начала июня, — Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал открытие киевского метрополитена не ранее начала июня, но это случится только в случае, если эпидемическая ситуация в столице будет взята под контроль.

Запуск работы метрополитена возможен только через месяц после прекращения режима карантина. На первом этапе метро будет перевозить граждан только по специальным пропускам. , информирует enovosty.com/news.

В дальнейшем планируется открыть доступ к подземному транспорту всем жителям столицы. Все вышеперечисленные меры возможны только в случае, если эпидемия коронавируса будет взята под контроль.

Правительство уже разработало план выхода из режима карантина, но дальнейшая реализация всех пяти этапов этого плана будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

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