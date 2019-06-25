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КГГА: В Киеве пройдет акция «День без полиэтилена»

Главная » Последние новости » Новости Киева » КГГА: В Киеве пройдет акция «День без полиэтилена»
 
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3 июля всех киевлян и гостей столицы призывают присоединиться к экологической акции. КГГА предлагает в этот день воспользоваться экосумкой, бумажным пакетиком или авоськой.

В Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, который ежегодно проходит 3 июля, в Киеве пройдет акция «День без полиэтилена». Об этом передает пресс-центр КГГА.

Руководитель управления экологии и природных ресурсов администрации Андрей Мальованый напомнил, что полиэтилен очень сильно ухудшает состояние нашей планеты. Он призвал киевлян отказаться хотя бы 3 июля от полиэтиленовых пакетов. Вместо них предлагает воспользоваться сумками из ткани, вязанными авоськами или бумажными пакетами, информирует enovosty.com/news.

Чиновник уверен, что на данный момент существует безопасная альтернатива полиэтилену и идею «экологического» образа жизни следует активно продвигать.

В пресс-ведомстве напомнили, что, по данным ООН, каждый год человечество использует 5 трлн полиэтиленовых пакетов, а в океан за 12 месяцев попадает 8 млн тонн пластика.

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Добавим, что на данный момент в Раде зарегистрированы три законопроекта, предусматривающих введение ограничений на пользование пакетами из пластика в Украине.


Автор: Катерина Лукьянчук
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