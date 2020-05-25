Киевская подземка возобновила свою работу. Без маски прокатиться не получится (ВИДЕО)
Киевский метрополитен открыл свои двери для жителей и гостей столицы. Работать метро столицы будет по графику, но с некоторыми нововведениями.
Отныне воспользоваться услугами киевской подземки можно будет только при наличии маски, которую обязательно проверят сотрудники метрополитена на входе. , информирует enovosty.com/news.
Кроме того, в метро нанесена разметка, чтобы пассажирам было проще соблюдать социальную дистанцию на платформе.
Тотальный температурный скрининг применяться не будет, чтобы избежать очередей и не подвергать риску инфицирования пассажиров метро. Температуру могут измерять выборочно, только при явном наличии симптомов ОРВИ у пассажиров.
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Кроме того, в метро отменили продажу одноразовых жетонов, что позволит избежать большого скопления людей возле кассы.
К 8 часам утра в метро не было замечено большого наплыва горожан. Более того, метро было полупустое и в вагонах даже были свободные места для сидения, что для утренних часов работы подземки большая редкость.