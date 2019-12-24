В Киеве повторен декабрьский температурный рекорд

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В столице Украины 23 декабря соответствовало климатической норме 25 октября. После полудня столбики термометров поднялись до +10,2 градусов.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на своей официальной интернет-странице сообщает, что в столице 23 декабря был зафиксирован очередной в этом месяце температурный рекорд.

В понедельник температура воздуха поднялась до +10,2. Такое значение было зафиксировано после обеда. Специалисты сообщили, что повторено максимальное значение температуры воздуха этого дня, зарегистрированное в 2015 году, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники обсерватории также отметили, что такая климатическая норма отвечает стандартной погоде 25 октября.

Отметим, что аномально теплый декабрь не перестает удивлять украинцев. Похолодание синоптики прогнозируют 27 и 28 декабря. В частности, метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщает, что в пятницу и субботу в большинстве регионов температура воздуха упадет до -4…+3 градусов. Однако, такое снижение температур, по ее словам, будет кратковременным. С 31 декабря в стране снова потеплеет.

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Завтра, 25 декабря, практически по всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя. На западе возможен мокрый снег. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. На юге столбики термометров поднимутся до +7…+12.