На железнодорожном вокзале Киева появятся зарядки для электромобилей

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На территории Центрального столичного железнодорожного вокзала вскоре должны появиться станции подзарядки для электрокаров.

Но Центральном ж/д вокзале Киева установят зарядки для электрокаров. Об этом на своей странице Facebook сообщил Евгений Кравцов, глава «Укрзалізниці», информирует enovosty.com/news.

Он написал в своем посте, что такие станции должны появиться уже до конца текущего, 2019-го, года. Благодаря этому киевлянам, пересевшим на электромобили, станет легче передвигаться по городу.

Что касается установки зарядных станций на других вокзалах страны, то, по словам Кравцова, все будет зависеть от спроса на электрозапровки в тех или иных регионах.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» анонсировала появление бесплатного Wi-Fi на Центральном вокзале Киева. Также интернет-сетью обещали покрыть все поезда Интерсити.

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Помимо этого, в ближайшее время обещали и докупить QR-сканеры для проводников. Очень часто их не хватает на каждый вагон, и пассажиры с электронными нераспечатанными билетами вынуждены искать проводника, который бы «запустил» их в поезд с помощью такого сканера.