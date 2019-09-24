На Киевском центральном вокзале исчезнет депутатская комната, — Укрзализныця

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Вместо депутатской комнаты на Центральном вокзале Киеве появится зал ожидания для военнослужащих.

Как сообщает Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, Киевский центральный вокзал ждут новые изменения, информирует enovosty.com/news.

По словам руководителя АО « Укрзализныця», ведомство приняло решение убрать депутатскую комнату с территории столичного вокзала. Данное помещение планируют переоборудовать на специальный зал ожидания. Он будет предназначен исключительно для военных.

На данный момент на вокзале идут окончательные подготовительные работы. По словам Кравцова, сейчас очень важно, чтобы украинские защитники могли путешествовать с комфортом. Он также добавил, что на переоборудование зала уйдет максимум две недели.

В ближайшее время украинские военнослужащие во время ожидания поезда смогут воспользоваться комфортабельными диванами, посмотреть телевизор, воспользоваться стиральной машиной, камерами хранения, а также WI-FI. Позже в помещении планируют оборудовать библиотеку.

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Евгений Кравцов написал также, что на очереди – переоборудование депутатских залов и в других городах страны. В частности, речь идет о Харькове, Львове, Николаеве, Днепре и Одессе.