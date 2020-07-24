СБУ усилила меры безопасности в Киеве

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Олег Головаш сообщил, что СБУ усилила меры безопасности в Киеве из-за повышенного «желтого» уровня террористических угроз

Служба безопасности Украины принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны, информирует enovosty.com/news.

«Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов», — говорит начальник киевского и областного управления СБУ Олег Головаш.

Как сообщил Олег Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный «желтый» уровень террористических угроз в регионе, согласно «Положения о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий»

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

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