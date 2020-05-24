За последние сутки Киев побил рекорды по заболеваемости на COVID -19

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За последние сутки в Киеве зафиксировано рекордное количество инфицированных на коронавирусную инфекцию за последнюю неделю.

Так, согласно данным МОЗ, за сутки 23 мая, 54 человека было инфицировано на COVID -19, что является наибольшим приростом за последнюю неделю. , информирует enovosty.com/news.

Выздоровело за пошедшие сутки семь человек, один житель столицы умер.

Всего в Киеве зафиксировано 2 623 случая инфицирования на коронавирусную инфекцию, при этом выздоровело 358 человек, умерли 59 человек.