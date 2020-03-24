В столице ввели обязательный «масочный режим»
В КГГА сообщили, что в столице введен «масочный режим» для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Киев вводит дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. А именно, введен «масочный режим» и запрет на работу МАФов с кофе и шаурмой, информирует enovosty.com/news.
«Масочный режим» введен для людей, находящихся в общественном транспорте, административных и производственных помещениях. Ранее в столичных ТРЦ, аптеках и магазинах были введены ограничения на количество посетителей.
Также запрещается пользоваться спортивными и детскими площадками, которые расположены в скверах и парках. Столичная власть обратилась к киевлянам с просьбой оставаться дома.
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Напомним, в Украине введен карантин для противодействия распространения вируса Covid-19. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией