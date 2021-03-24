У Києві стартував демонтаж МАФів, комунальникам під колеса підкладають «йожів»
Сьогодні, 24 березня, в столиці стартував демонтаж МАФів, розташованих на Маяковського, 15-17
Про це повідомляють Економічні Новини з посиланням на допис у facebook Киев Оперативный.
У повідомленні говориться про скарги комунальників на те, що їх роботі намагаються заважати невідомі особи, які підкладають під колеса їх авто «йожів»:
«Зроблені «йожі» для проколу шин. Роблять це ті, хто за словами комунальників роками не платять до бюджету, самовільно встановлюють тимчасові споруди та вважають що їм «морє па калєна».
Вже 6 пробитих колес техніки, що належить територіальній громаді міста Києва. Вже навіть викликано слідчо-оперативну групу на місце», — повідомляють у КО.
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Далі у соцмережі опубліковали повідомлення про призупинення демонтажу МАФів на Маяковського, бо «якісь молодики залізли на дах «Сирочка». Демонтувати разом із ними не можна, тому всі просто стоять чекають»