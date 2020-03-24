Кличко требует разобраться с ростом цен в киевских супермаркетах (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » Кличко требует разобраться с ростом цен в киевских супермаркетах (ВИДЕО) Кличко требует разобраться с ростом цен в киевских супермаркетах (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Сегодня, в своём традиционном видеообращении, мэр Киева Виталий Кличко, коснулся вопроса, который будоражит жителей столицы не первый день — повышение цен на продукты в местных торговых сетях.

Виталий Кличко публично обратился к Антимонопольному комитету с требованием разобраться с необоснованным повышением цен на продукты питания. , информирует enovosty.com/news.

Мэр отметил, что жители столицы, в результате паники связанной с распространением коронавируса, начали массово скупать продукты и бытовую химию, чем не преминули воспользоваться делки и тут же взвинтили цены на ряд позиций в продуктовой линейке.

«Как местные власти, мы не можем влиять на ценообразование. Поэтому я обращаюсь с этим вопросом к Антимонопольному комитету», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, Кличко обратился к МВД с просьбой усилить контроль над соблюдением всех необходимых карантинных мер в Киеве.

Читайте: Кличко рассказал, сколько потерял Киев из-за коронавируса

Кличко также призвал жителей столицы максимально ограничить перемещение по Киеву, не исключая тот факт, что в ближайшей перспективе въезд и выезд из столицы может быть закрыт, если ситуация с распространением коронавируса продолжит свой рост. Так, сейчас, по словам мэра в Киеве зафиксировано 28 подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией. Тесты прошли 1297 киевлян.