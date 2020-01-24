Киев пересядет на велосипеды: детали
В течение 2020 в столице установят 681 парковочную велостойку.
Увеличение числа велодорожек, а также парковок для велосипедов позволит киевлянам использовать велосипед как альтернативный вид транспорта. Это также улучшит экологию города, который задыхается от автомобильных выхлопов, информирует enovosty.com/news.
Возле большинства учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах города Киева установят парковочные велосипедные стойки. Всего планируется установить 681 парковочную велосипедную стойку на 204 площадках.
Перечень площадок утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации.
Работы выполнит КП «Киевтранспарксервис» в течение 2020 года.
Согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в городе Киеве, среди типов велопарковок избраны стойки для велосипедов, поскольку они рассчитаны для одного или двух велосипедов и являются оптимальным решением для кратковременной парковки.
Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств.