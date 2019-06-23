ГСЧС: Сегодня в Киеве ожидается ухудшение погодных условий

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Сотрудники ГСЧС прогнозируют желтый уровень опасности на 23 июня в Киеве. Киевлян предупреждают о резком изменении погоды в ближайшее время.

В Киеве и области в ближайшее время ухудшится погода. Об этом передает пресс-центр ГСЧС, ссылаясь в своем заявлении на данные Укргидрометцентра, информирует enovosty.com/news.

По словам специалистов, сегодня, 23 июня, на Киевщине ухудшится погодная ситуация. Синоптики прогнозируют, что через несколько часов небо покроется тучами. Ожидаются грозы и сильные порывы ветра.

Непогода продержится до конца сегодняшних суток. Скорость шквалов составит от 15 до 20 м/с, по прогнозу синоптиков.

Данная ситуация обязывает специалистов ГСЧС объявить желтый уровень опасности для Киева и Киевской области. Добавим, что данный уровень является первым по шкале сложности погодных условий.

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Эксперты напоминают, что в грозовую погоду лучше держаться подальше от ветхих зданий и сухих деревьев. Не стоит забывать об опасности молний. В этом году в Украине уже несколько людей погибли от данного природного явления. Позавчера, 21 июня, в 20:12 молния попала в остановку общественного транспорта на Ивано-Франковщине. Это стало причиной смерти троих людей.