В Киеве уже сегодня заработает общественный транспорт

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В столице Украины, сегодня, с 12 часов дня заработает общественный транспорт. Он будет работать в обычном штатном режиме, согласно графика. Об этом заявил зампредседателя КГГА, Валентин Мондрыивский.

Согласно решению Киевской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, столица полностью готова к переходу на следующий этап адаптивного карантина. , информирует enovosty.com/news.

Основной фактор, который свидетельствует о готовности Киева, это показатель инцидентности — 11,7 на 100 тыс. населения, при том что норма — 12.

МОЗ не совсем согласен с местной Киевской властью и убеждён, что Киев не готов к следующему этапу послабления карантина, поскольку показатель инцидентности составляет 15 на 100 тыс населения.

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Несмотря на оценки Министерства здравоохранения, Киев переходит к следующему этапу адаптивного карантина.