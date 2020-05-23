В детсадах Киева рекомендуют родителям воздержаться от посещения дошкольных учреждений

Главная » Последние новости » Новости Киева » В детсадах Киева рекомендуют родителям воздержаться от посещения дошкольных учреждений В детсадах Киева рекомендуют родителям воздержаться от посещения дошкольных учреждений

Закрыть Отправить

Родителям дошкольников в чат пришло оповещение от детских дошкольных учреждений с просьбой воздержаться от посещения детсадов, если существует хоть малейшая возможность оставить детей дома.

Подобные оповещения продиктованы беспокойством МОЗ и администрациями многих детских учреждений тем, что сады не смогут обеспечить все надлежащее меры безопасности в связи с пандемией. , информирует enovosty.com/news.

Например, крайне сложно заставить детей находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга и ограничивать их общение и коммуникацию. Безусловно, дети будут общаться и прикасаться друг к другу, что будет способствовать быстрой передаче вируса.

Кроме того, в сады не будут допущены дети с температурой или малейшими признаками ОРВИ, как то насморк или кашель.

Читайте: Киевская область также не ослабит карантин

Кроме того, запрещено приносить игрушки из дому, полотенца, или любые другие вещи.

Сады работают в закрытом режиме, а это значит, что посещение родителями помещений детсадов исключается. Родители, перед входом в сад, должны передавать ребёнка воспитателю, при этом они сами должны находиться в масках и перчатках.