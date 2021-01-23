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Уровень загрязнения воздуха в Киеве снова превышает норму

Главная » Последние новости » Новости Киева » Уровень загрязнения воздуха в Киеве снова превышает норму
 
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В украинской столице снова фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. Показатели загрязнения превышают норму в более чем 2 раза.

Об этом свидетельствуют данные ресурса IqAir. , информирует enovosty.com/news.

По состоянию на 4:00 23 января, украинская столица находилась на 26 месте в мировом рейтинге. Уровень загрязнения воздуха в городе описывался как вреден.

Индекс качества воздуха в Киеве находится на уровне 113 единиц при норме в 50. Основным загрязнителем киевского воздуха являются твердые микрочастицы пыли и мелкие капли жидкости. Их содержание достиг 40,3 микрограмм на кубический метр.

Рядом с украинской столицей в рейтинге оказались китайский Шэньчжэнь и хорватский Загреб.

Напомним, по уровню смертности из-за загрязнения воздуха Украина занимает 15-е место в мире и пятое в Европе, посчитала ВОЗ. В Киеве наибольшим загрязнителем является транспорт — до 90% вредных выбросов, сообщает DW.

В то время, как благодаря карантину воздух во многих европейских мегаполисах стал чище, в Киеве в 2020 году наоборот — несколько раз регистрировали рекордное загрязнение воздуха. Постоянными загрязнителями воздуха в Киеве являются предприятия энергетики и автотранспорт. И если выбросы с ТЭЦ кое как контролируются со стороны Госэкоинспекции, то выбросы от автотранспорта не регулирует никто. В КГГА до сих пор нет стратегии, как улучшить качество воздуха в столице.

Вместо этого рекордными темпами осваивают деньги на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Вопрос о том, что съезд с моста может полностью заблокировать улицы старого Подола не волнует никого. Постоянные пробки на Подоле станут 10-бальными. Верхний и Нижний Вал, а также улица Глыбочицкая, которые и сейчас задыхаются от выбросов автомобилей в часы пик, не выдержат потока автотранспорта. На Подоле наступит транспортный коллапс, а жители района вынуждены будут ходить в масках даже после завершения пандемии.

На правом берегу Днепра будет создан съезд с моста на улицу Набережно-Рыбальскую. А заезд сделают на пересечении улиц Набережно-Крещатицкая и Верхнего Вала.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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