Киев попал в рейтинг городов с наиболее высоким уровнем пробок

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В столице Украины зафиксировали довольно высокий среднесуточный показатель автомобильных пробок. Именно из-за этого Киев вошел в ТОП-15 городов с наивысшим уровнем загруженности дорог.

Киев попал в новый рейтинг. К сожалению, не в очень приятный. Столица нашей страны заняла почетное 13 место в списке мировых городов с самым высоким уровнем пробок. Позади город-герой оставил много больших городов, информирует enovosty.com/news.

Такие данные были обнародованы в свежем рейтинге Traffic Index. Информацию аналитики брали за прошлый год. На официальном ресурсе индекса сказано, что наивысший уровень загруженности автодорог был в Киеве на протяжении 1 марта 2018 года, самыми свободными дороги были – 8 апреля 2018 года.

Стоит напомнить, что 1 марта прошлого года в Украине бушевала непогода. В тот день в Киеве выпал сильный снег, в результате чего дороги парализовали очень сильные пробки.

В Traffic Index-2018 лидирует индийский город Мумбаи. В ТОП-10 также вошли колумбийский город Богота, перуанский Лима, индийский Нью-Дели, вся Московская область, турецкий Стамбул, индонезийская Джакарта, Бангкок, а также Мехико.

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