В ГСЧС рассказали, когда в Киеве снизится уровень загрязнения воздуха

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В столице сейчас наблюдается накопление вредных веществ в воздухе. Из-за жары, по словам сотрудников ГСЧС, улучшения стоит ждать лишь в конце месяца.

Воздух в Киеве будет загрязненным, вероятнее всего, до конца июня. Об этом на официально ресурсе передает пресс-центр ГСЧС Украины, информирует enovosty.com/news.

Причиной повышенного загрязнения воздушных масс в Киеве называют сложные погодные условия. С 10 по 20 июня в столице наблюдалась особенно жаркая и сухая погода. Также «масла в огонь» подлило отсутствие ветров. Из-за этого вредные примеси не имели путей выхода и накапливались в приземном слое воздуха.

В пресс-службе ГСЧС проанализировали состав столичного воздуха и пришли к выводу, что, начиная с 10 июня, в нем накопилось много загрязненных веществ. Особенно наблюдалось накопление диоксида азота и формальдегида.

Было также зафиксировано, что больше всего вредных веществ в воздушной массе Киева наблюдается под конец рабочей – в пятницу. На протяжении субботы и воскресенья обстановка немного улучшается за счет меньшего скопления транспорта на дорогах. С понедельника количество вредных веществ в воздухе вновь начинает возрастать.

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В ГСЧС считают, что кардинальных изменений в ближайшие дни (с 22 по 25 июня) ожидать не стоит.

Улучшение ситуации, по словам специалистов, произойдет под конец июня, в последние дни текущего месяца.