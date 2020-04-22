Смягчение карантина будет зависеть от динамики заболеваемости, — Кличко

Главная » Последние новости » Новости Киева » Смягчение карантина будет зависеть от динамики заболеваемости, - Кличко Смягчение карантина будет зависеть от динамики заболеваемости, - Кличко

Закрыть Отправить

Виталий Кличко сообщил, что смягчение карантина будет зависеть от динамики заболеваемости.

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга сообщил, что мы приближаемся к пику заболеваемости, информирует enovosty.com/news.

«И от ограниченных мер каждого из нас зависит насколько большим и длительным этот пик будет. И, соответственно, когда мы сможем начать ослабление этих ограничений.

Мы на постоянной связи с Министерством здравоохранения и министр рекомендовал продолжить ограничительные меры, как минимум, до 12 мая. Это обусловлено динамикой заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирус для здоровья и жизни людей. МОЗ будет предлагать Правительству смягчение карантина, исходя из ситуации распространения болезни.

Поскольку пик мы еще не прошли, болезнь, к сожалению, не идет на спад. Я видел информацию, что среди первых предложений министерства есть разрешение на прогулки в парках с ограничениями по количеству лиц и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты. Смягчение, еще раз подчеркиваю, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, то карантин, к сожалению, будет продолжаться, — говорит Виталий Кличко

Читайте: Метро в Киеве запускать в ближайшее время не планируют, - Шмыгаль