Метро в Киеве запускать в ближайшее время не планируют, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что думать о запуске метрополитена в Киеве еще очень рано. Кабмин не планирует это делать ни в апреле, ни после послабления карантинных мер после 11 мая. Запуск городского транспорта будет осуществляться поэтапно.
По словам Премьера, открывать метро в нынешних условиях крайне неблагоразумно, поскольку ежедневно метрополитен перевозит порядка 2 млн человек. В связи с этим, велика вероятность массового инфицирования. Один носитель вируса, за одну поездку может инфицировать десятки людей, которые в тот момент находятся в метро, информирует enovosty.com/news.
Кабмин рассматривает возможность поэтапного запуска городского, межгородского, а также международного транспортного сообщения.
Согласно плану правительства, вначале будет осуществлен запуск транспорта в городах, затем транспортное сообщение будет возобновлено между городами, далее между странами и только потом будет запущен транспорт международного сообщения.
Читайте: Кабмин внес изменения в карантинные ограничения: кому разрешили работать