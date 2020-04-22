Метро в Киеве запускать в ближайшее время не планируют, — Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что думать о запуске метрополитена в Киеве еще очень рано. Кабмин не планирует это делать ни в апреле, ни после послабления карантинных мер после 11 мая. Запуск городского транспорта будет осуществляться поэтапно.

По словам Премьера, открывать метро в нынешних условиях крайне неблагоразумно, поскольку ежедневно метрополитен перевозит порядка 2 млн человек. В связи с этим, велика вероятность массового инфицирования. Один носитель вируса, за одну поездку может инфицировать десятки людей, которые в тот момент находятся в метро, информирует enovosty.com/news.

Кабмин рассматривает возможность поэтапного запуска городского, межгородского, а также международного транспортного сообщения.

Согласно плану правительства, вначале будет осуществлен запуск транспорта в городах, затем транспортное сообщение будет возобновлено между городами, далее между странами и только потом будет запущен транспорт международного сообщения.

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