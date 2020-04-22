Кличко рассказал, сколько доплатили киевским медикам, которые лечат пациентов на SARS-CoV-2

Главная » Последние новости » Новости Киева » Кличко рассказал, сколько доплатили киевским медикам, которые лечат пациентов на SARS-CoV-2 Кличко рассказал, сколько доплатили киевским медикам, которые лечат пациентов на SARS-CoV-2

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал какую денежную компенсацию за март получили медики, которые работают на передовой и лечат пациентов с диагнозом коронаврусная инфекция.

Так, по словам Кличко размер доплаты равен девяти должностным окладам. В среднем, врачи за март получили от 30 до 50 тысяч гривен, в зависимости от базовой ставки. Младший медицинский персонал не остался в стороне и также получил доплату в среднем от 20 до 25 тысяч гривен соответственно, информирует enovosty.com/news.

Что касается оплаты труда за март сотрудников Центра медицинской помощи и медицинских катастроф, то они получат премию в размере 9.8 тыс грн. Санитары, в свою очередь, получат премию в размере 1.9 тыс грн, а фельдшеры 5,5 тыс грн.

По словам мэра Киева, сотрудники Центра ЕМП и МК — люди, которые входят в составы выездных бригад, ежедневно оказывая экстренную помощь и работают на передовой борьбы с пандемией.

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В целом, за март, на премии и доплаты медицинскому персоналу, работающему с инфицированными пациентами на SARS-CoV-2, из бюджета выделили порядка 23.2 миллионов гривен.