Кличко рассказал о ситуации с COVID-19 в столице

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Виталий Кличко рассказал о ситуации с COVID-19 в столице

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга сообщил, что количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили наличие коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 97 человек, информирует enovosty.com/news.

«В общей сложности в Киеве уже подтверждено 989 случаев заболевания на коронавирус. Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, семь девочек возрастом до 17 лет, 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо мальчиков до 17 лет. В больницу столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков… Департамент здравоохранения за счет резервного фонда бюджета столицы закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным на коронавирус. Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов. Это и антибиотики, и противовирусные, и противовоспалительные препараты и другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн грн», — говорит Виталий Кличко