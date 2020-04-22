Доставка лекарств в опорные больницы для приема больных на COVID-19 уже началась, — Кличко

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Виталий Кличко во время своего онлайн-брифинга сообщил о ситуации в столице со средствами идивидуальной защиты

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга сообщил, что доставка лекарств в опорные больницы для приема больных на коронавирус уже началась, информирует enovosty.com/news.

«Замечу, что это существенная помощь и дополнительный ресурс для наших больниц, ведь закупка лекарственных средств с первого апреля, то есть с начала второй волны медицинской реформы, происходит непосредственно медучреждениями. И денег этих, к сожалению, не хватает. Также за последний месяц предприятие КП «Фармация» приобрело 550 000 одноразовых масок. Они есть сейчас в достаточном количестве в сетях наших коммунальных предприятий. Кроме того, город заказал и закупил у украинских производителей 100 000 марлевых масок, которые также можно купить в аптеках КП «Фармация».

Также Киев получил 100 000 одноразовых масок от социально ответственного бизнеса. Их передали медикам, полиции, спасателям, коммунальным службам. Сегодня в сети аптек КП «Фармация» в наличии 56 000 марлевых масок и 443 000 — одноразовых. Также в достаточном количестве есть перчатки и дезинфекторы. Департамент здравоохранения получил более 526 000 шт медицинских масок разной степени защиты от Благотворительного фонда «Корпорация монстров». Эти средства индивидуальной защиты распределены в центры первичной медико-санитарной помощи, стационары и родильные дома нашего города», — говорит Виталий Кличко