КГГА: В Киеве объявлено штормовое предупреждение

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Согласно прогнозу синоптиков, на Киев сегодня обрушится непогода. Жителей столицы призывают избегать опасных мест.

Сегодня, 2 июля, в Киеве ожидается ухудшение погодной обстановки. Об этом сообщает пресс-центр КГГА, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, информирует enovosty.com/news.

До конца сегодняшних суток в столице синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер. Шквалы будут достигать до 15 – 24 м/с.

Отделение, занимающееся в КГГА вопросами гражданской защиты, напоминает жителям Киева о правилах поведения во время ухудшения погоды. Специалисты призывают всех быть предельно осторожными и придерживаться советов во время шквалистых порывов ветра.

Эксперты призывают всех при возникновении сильных порывов закрыть все окна в домах и квартирах. С балконов и лоджий рекомендуется забрать все вещи, которые могут свалиться на землю.

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Если человек во время непогоды находится на улице, ему следует не ходить возле рекламных баннеров, линий электропередач и сухих деревьев. В случае усиления ветра, необходимо найти убежище: спрятаться можно в ближайшем помещении.

Специалисты напоминают, что молнии особенно «любят» тополя. Поэтому во время непогоды лучше держаться подальше от данного вида деревьев и не парковать рядом с ними машины.