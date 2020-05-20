В Киеве тариф на воду увеличится на 20%, — Киеводоканал

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Уже в следующем году готовится повышение стоимости на центральное водоснабжение и водопровод на 20%,. Инициатором данного повышения выступил Киевводоканал.

Как заявили в пресс-службе поставщика услуг, уже со следующего года они инициируют повышение тарифа на воду до 27,35 грн за куб.м с НДС, информирует enovosty.com/news.

На данный момент, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей Киева устанавливался в размере 22,992 грн (в том числе НДС 3,832 грн) за 1 куб. м: 13,440 грн (в том числе НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,552 грн (в том числе НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.