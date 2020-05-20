В Киеве детские сады в мае не откроются, — Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда можно ожидать открытия детских садиков в Киеве и озвучил условия для подобного шага.

Так, согласно заявлению мэра Киева, детские сады откроются не ранее чем через 10-14 дней после того, как соответсвующее решение будет принято Кабмином. А это значит, что в этом месяце родителям дошкольников не стоит ждать запуска детских садов, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Киев вводит новую систему безопасности в дошкольных учреждениях по примеру Южной Кореи и Китая, которые являются лидерами в разработке эффективных мер безопасности для дошкольников.

Регламент выхода из карантина предполагает четкий алгоритм и очередность действий в данном процессе выхода из карантина и запуска работы детских учреждений.

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