В Киеве детские сады в мае не откроются, — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда можно ожидать открытия детских садиков в Киеве и озвучил условия для подобного шага.
Так, согласно заявлению мэра Киева, детские сады откроются не ранее чем через 10-14 дней после того, как соответсвующее решение будет принято Кабмином. А это значит, что в этом месяце родителям дошкольников не стоит ждать запуска детских садов, информирует enovosty.com/news.
Кроме того, Киев вводит новую систему безопасности в дошкольных учреждениях по примеру Южной Кореи и Китая, которые являются лидерами в разработке эффективных мер безопасности для дошкольников.
Регламент выхода из карантина предполагает четкий алгоритм и очередность действий в данном процессе выхода из карантина и запуска работы детских учреждений.
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