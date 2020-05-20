Киевские ТРЦ требуют возобновить работу независимо от работы метрополитена
Возобновление работы метро не может выступать решающим фактором при принятии решения относительно работы торговых центров столицы, - убеждены в Украинском Совете торговых центров (УСТЦ).
По мнению УСТЦ, порядка 60% торговых центров Киева находятся в достаточно большой удаленности от метро и его работа никаким образом не может влиять на решение об отмене карантинных санкций и открытию торговых центров. , информирует enovosty.com/news.
Члены Совета торговых центров требуют разрешить работу ТРЦ, поскольку киевская власть оставляет порядка 100 тысяч людей без права работать и кормить свои семьи.
Работа торговых центров не должна зависеть от возможности запуска метро и никак не связана с транспортным коллапсом, поскольку около 80% торговых сетей находятся не в центральных районах Киева.
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