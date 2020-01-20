Беспрецедентное количество фальсифицированного спирта обнаружили в Киевской области

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Фальсифицированный спирт с опасным содержанием метанола обнаружили и изъяли сотрудники налоговой милиции Киевской области.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Киевской области остановили работу двух подпольных производств спирта из недоброкачественного сырья. Изъята крупная партия фальсификата, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Киевской области.

«Из незаконного оборота изъято почти 718 тонн спирта, а также оборудования для его массового производства спирта и документы финансово-хозяйственной деятельности, которые использовались в незаконной деятельности», — сообщил первый заместитель начальника ГУ ДФС в Киевской области Евгений Азаров.

«Стоимость изъятых подакцизных товаров, в частности фальсифицированного спирта, составляет 143,5 миллиона гривен. Всего изъято товарно-материальные ценности на сумму 148 миллионов гривен».

В рамках проведения операции и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории Киевской и Сумской областей функционируют два подпольных производства. На них из недоброкачественного сырья в больших объемах незаконно изготавливали этиловый спирт, в состав которого входил метанол, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Так, в последние годы в Украине зафиксированы десятки случаев алкогольного отравления, которое приводило к смерти людей за следствием употребления спиртосодержащих жидкостей с содержанием метанола.

«В дальнейшем спирт этиловый реализовывался оптовым покупателям за наличные средства для использования в подпольных производствах ликеро-водочных изделий. В свою очередь, изготовленная фальсифицированная продукция разливалась в запрещенную Законом Украины тару типа «Bag-in-Box» и «Tetra Pak» и реализовывалась на черных рынках Украины, а также на специализированных сайтах в сети Интернет», — сообщил Евгений Азаров.

По результатам проведенных неотложных мер подпольные производства ликвидированы. Следствие продолжается.